Ольгу и Никиту Беловых, которым грозит депортация из Финляндии, отпустили из-под стражи. Суд приостановил их высылку в Россию

Россиян Ольгу и Никиту Беловых освободили из центра временного содержания в Хельсинки, рассказала «Дождю» бывшая муниципальный депутат из Петербурга Светлана Уткина.

По ее словам, Беловы едут домой. Их решили отпустить из-под стражи после того, как накануне суд приостановил процесс депортации Беловых в Россию до завершения рассмотрения их апелляции.

Ранее россияне запросили убежище в Финляндии, но им отказали. Они обжаловали это решение.

Ольга и Никита Беловы — мать и сын из России, которые уехали в Финляндию после начала полномасштабной российско-украинской войны.

Белов говорил, что уехал из России из-за работы над «неназванным секретным проектом» в Центральном научно-исследовательском институте черной металлургии имени Бардина. По словам Белова, когда выяснилось, что проект имеет отношение к войне, он отказался над ним работать. После этого, с его слов, «ситуация быстро обострилась», и семья уехала из страны.

В Финляндии Беловы помогали украинским беженцам, в том числе сотрудничали с волонтерским гуманитарным центром FinEst в финском городе Уусикаупунки.

Вскоре после того, как Финляндия отказала Беловым в убежище, их поместили под стражу и собирались депортировать в Россию. Белов говорил, что опасается преследования российских властей за активную помощь украинцам.

