Суд в Хельсинки приостановил депортацию в Россию Ольги и Никиты Беловых. Это россияне, которые помогали украинцам

Административный суд Хельсинки 27 апреля приостановил решение о депортации Ольги и Никиты Беловых до завершения рассмотрения их апелляции либо до вынесения судом иного постановления, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на решение суда.

Беловы находятся под стражей в центре временного содержания в Хельсинки.

Ольга и Никита Беловы — мать и сын из России, которые уехали в Финляндию после начала российско-украинской войны. Они помогали украинским беженцам, в том числе сотрудничали с волонтерским гуманитарным центром FinEst в финском городе Уусикаупунки.

Россияне запросили убежище в Финляндии, но им отказали. Они пытались обжаловать решения в суде, но безуспешно. 24 апреля Беловых вызвали в полицию, там им объявили, что начат процесс депортации. Вскоре россиян поместили под стражу.

Об истории Беловых рассказали журналисты. Никита Белов сообщил им, что опасается преследования в России за активную помощь украинцам.

По данным «Дождя», Белов уехал из России из-за работы над «неназванным секретным проектом» в . Его начальство утверждало, что проект не имеет отношения к войне. Это оказалось не так. Белов отказался работать, из-за чего «ситуация быстро обострилась», и он уехал в Финляндию вместе с матерью.

