В марте 2026 года число приложений VPN, скачанных в Google Play российскими пользователями, достигло 9,2 миллиона — это в 14 раз больше, чем год назад, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Digital Budget.

Всего за год (с марта 2025-го по март 2026-го) зафиксировано 35,7 миллиона скачиваний, а пиковые месяцы пришлись на период с января по март 2026 года (21,27 миллиона), свидетельствуют данные.

По данным сервиса Sensor Tower, который анализирует популярность мобильных приложений, в конце 2025 года у пяти самых популярных VPN в России (они не называются) активная база пользователей выросла до 7,3 миллиона человек.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты отмечают, что ограничение VPN-трафика платформами должно уменьшать долю таких пользователей, но на деле снижаются частота и активность использования самих платформ. По словам одного из собеседников газеты, это уже заметно по снижению продаж, например, на маркетплейсах.

В конце марта стало известно, что Минцифры поручило операторам связи ввести плату за международный трафик (с использованием VPN). Вместе с этим от крупных онлайн-платформ потребовали к 15 апреля ограничить доступ на свои платформы пользователям с включенным VPN, пригрозив исключением из «белого списка» и лишением IT-аккредитации. Многие российские сервисы действительно перестали работать при включенном VPN. В Минцифры позже пояснили, что «это делается для безопасности данных», которые пользователи вводят на площадках. «Особенно это касается государственных сервисов, где хранятся персональные данные граждан», — заявили в ведомстве.