Глава МИД Ирана (и один из главных переговорщиков с США) Аббас Арагчи прилетит в Москву и встретится с Путиным

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи 27 апреля прилетит с визитом в Москву, сообщило посольство Ирана в России.

В ходе визита Арагчи — один из главных переговорщиков с Пакистаном и США — встретится в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Консультации в Москве будут посвящены войне на Ближнем Востоке — ходу переговоров с США, прекращению огня и другим «событиям вокруг конфликта», отметило посольство Ирана.

Россия позиционирует себя как стратегический партнер Ирана, однако после начала войны Москва избегает прямой публичной поддержки Тегерана. При этом, по данным западных разведок, РФ договорилась с Ираном о поставках дронов в эту страну, а также передавала данные о целях для ударов по американским военным объектам.

Переговоры США и Ирана об окончании войны, которые велись при посредничестве Пакистана, сейчас фактически прерваны. Тегеран требует от Вашингтона в качестве условия их возобновления снять блокаду и разрешить его судам проходить через Ормузский пролив.

В последние несколько лет Россия увеличила поставки оружия в Иран — поможет ли оно в новой войне? Объясняет востоковед Никита Смагин (Carnegie Politika)

