Зеленский встретился с Алиевым в Азербайджане

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Азербайджан с рабочим визитом и встретился с президентом страны Ильхамом Алиевым.

Встреча Алиева и Зеленского проходит в городе Габала, сообщается на сайте президента Азербайджана. Алиев опубликовал фотографии встречи.

Зеленский написал, что провел с Алиевым «важные переговоры». «Взаимное уважение и сотрудничество, которые усиливают оба наших народа», — добавил президент Украины, также опубликовавший фото.

Украина начала сближаться с Азербайджаном еще на фоне охлаждения отношений между Москвой и Баку после крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines в декабре 2024 года. В январе 2025-го Зеленский и Алиев встречались на Всемирном экономическом форуме в Давосе, а в августе созванивались, чтобы осудить «целенаправленные авиаудары России» по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR на территории Украины.

В феврале 2026 года в Киеве под атаку России попало здание азербайджанского посольства. Алиев отметил, что это происходит уже в третий раз и обвинил Москву в «преднамеренном нападении» на дипломатическое представительство.