Власти округа Колумбия по ошибке повесили несколько флагов Австралии вместо британских рядом с Белым домом перед визитом короля Карла III в США, пишет Reuters.

По данным агентства, среди более чем 230 британских флагов оказались 15 австралийских. Ошибку быстро заметили и флаги заменили, сообщил представитель департамента транспорта округа.

Reuters отмечает, что Карл III формально является королем Австралии, но эта роль в основном носит церемониальный характер.

Визит Карла III, который начнется 27 апреля, приурочен к 250-летию Декларации независимости США от британского правления. Целью поездки короля (это его первый визит в США) будет укрепление «особых отношений» между странами, которые находятся на самом низком уровне за 70 лет из-за напряженности, связанной с войной с Ираном.

После начала войны на Ближнем Востоке Дональд Трамп неоднократно критиковал союзников по НАТО за отсутствие помощи и за отказ предоставить свои базы американским истребителям — особенно премьера Великобритании Кира Стармера, который «ничем не помог». Тот, в свою очередь, выражал недовольство счетами на электричество, которые «постоянно скачут из-за действий Путина или Трампа где-то в мире».

