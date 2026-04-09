Стармер: «Я сыт по горло тем, что счета на энергию постоянно скачут из-за действий Путина или Трампа»

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил в интервью ITV News, опубликованном вечером 9 апреля, что его не устраивает, что счета за энергию то растут, то падают из-за действий президентов США и России.

«Я сыт по горло тем, что семьи по всей стране видят, как их счета на энергию постоянно скачут — как и счета предприятий — из-за действий Путина или Трампа где-то в мире», — сказал британский премьер.

В колонке, опубликованной в The Guardian спустя семь минут после выхода интервью, Стармер написал, что из-за войны на Ближнем Востоке власти Великобритании ограничили рост счетов за электроэнергию и вложили значительные средства в развитие собственной энергетики, чтобы «избавиться от зависимости от тиранов, которые манипулируют ценами на газ».

Вторжение войск РФ в Украину в феврале 2022 года привело к резкому росту цен на энергоносители, как и война США и Израиля с Ираном, начавшаяся 28 февраля. При этом после того, как США и Иран в ночь на 8 апреля договорились о двухнедельном прекращении огня, цены на сырье резко упали.

Трамп поставил войну на паузу, чтобы попытаться объявить о победе. Но, похоже, перемирие оказалось слишком хрупким — и нас еще ждет эскалация

