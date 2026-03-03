Трамп раскритиковал Кира Стармера за то, что Великобритания не захотела помочь с ударами по Ирану

Президент США Дональд Трамп в интервью британскому таблоиду The Sun раскритиковал премьера Великобритании Кира Стармера за то, что тот не оказал помощи в американо-израильских ударах по Ирану.

«Он [Стармер] ничем не помог. Я никогда не думал, что увижу такое. Я никогда не думал, что увижу такое от Великобритании», — сказал Трамп.

Трамп выразил сожаление, что отношения между США и Великобританией теперь уже «не те, что были».

В понедельник, 2 марта, Стармер заявил в парламенте, что британское правительство «не верит в то, что режим можно сменить с помощью воздушных ударов». Он также сказал, что Великобритания не присоединится к США и Израилю в нанесении ударов по Ирану, а сосредоточится на оборонительной помощи для своих союзников в регионе.

В середине февраля The Times писала, что власти Великобритании не разрешили США использовать базы Королевских военно-воздушных сил для ударов по Ирану. Речь идет о британских военно-воздушных базах в Фэрфорде, графство Глостершир в Англии, и на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. По данным издания, Белый дом разрабатывал план удара по Ирану, который предусматривал использование этих баз.

В заявлении вечером 1 марта Стармер сказал, что решение о неучастии Великобритании в нанесении ударов по Ирану было продуманным, так как Лондон считает правильным урегулировать ситуацию с помощью переговоров. При этом он подчеркнул, что удары Ирана подвергают опасности британцев на Ближнем Востоке, а также союзников Лондона в регионе. По его мнению, теперь единственный способ остановить угрозу — уничтожить иранские ракеты и пусковые установки.

«США запросили разрешение на использование британских баз для этой конкретной и ограниченной оборонительной цели. Мы приняли решение удовлетворить эту просьбу, чтобы помешать Ирану запускать ракеты по всему региону, убивая невинных гражданских лиц», — заявил Стармер.