Россия и Украина обменялись пленными. Стороны передали друг другу по 193 военнослужащих

Москва и Киев провели новый обмен пленными, сообщило Минобороны РФ. В Россию вернулись 193 военнослужащих, столько же военных были переданы Украине.

Посредниками в обмене выступили США и Объединенные Арабские Эмираты.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что обмен состоялся и 193 военнослужащих ВСУ возвращаются из плена. Это военные ВСУ, Национальной гвардии и полиции, пограничники, а также служащие Государственной специальной службы транспорта.

«Среди них есть те, в отношении кого Россия возбудила уголовные дела, есть и раненые», — добавил Зеленский.

Предыдущий раунд обмена военнопленными прошел 11 апреля. Тогда накануне православной Пасхи (отмечалась 12 апреля) стороны передали друг другу по 175 военнослужащих и семь гражданских. Посредником в обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты.

Война 1521-й день. «Бойцы теряют сознание от голода». Генштаб ВСУ уволил командира 14-й бригады, после того как военные рассказали о критической нехватке снабжения на передовой

хроника войны

Война 1521-й день. «Бойцы теряют сознание от голода». Генштаб ВСУ уволил командира 14-й бригады, после того как военные рассказали о критической нехватке снабжения на передовой