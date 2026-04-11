Россия и Украина обменялись пленными. Стороны передали друг другу по 175 военнослужащих и семь гражданских

Россия и Украина провели 11 апреля обмен военнопленными.

В Минобороны РФ сообщили, что украинская сторона передала 175 российских военнослужащих, находившихся в плену. Взамен Киеву переданы 175 военнопленных ВСУ. Также на родину вернулись семеро жителей Курской области, оказавшиеся в Украине после того, как ВСУ вторглись в этой российский регион.

Посредником в обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил обмен пленными. По его словам, помимо военнопленных, в Украину также вернулись семеро гражданских лиц, находившихся в плену в России.

В начале марта Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «500 на 500». Он проходил в два этапа: 5 марта были освобождены по 200 человек с каждой стороны, 6 марта — еще по 300 пленных.

11 апреля в 16:00 по всей линии фронта вступает в силу пасхальное перемирие — оно будет действовать до исхода дня 12 апреля.

Владимир Зеленский заявил, что до российской стороны доведена информация о возможном продолжении прекращения огня и после Пасхи.

