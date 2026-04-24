Reuters: США обсуждают варианты «наказания» союзников по НАТО, не поддержавших войну с Ираном. Есть предложение приостановить членство Испании в альянсе

В Пентагоне обсуждают варианты мер воздействия на союзников США по НАТО, которые не поддержали американскую войну с Ираном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с конфиденциальной перепиской внутри Минобороны США.

Во внутреннем письме Пентагона выражается недовольство решением некоторых союзников по альянсу не помогать США, рассказал собеседник агентства. Среди потенциальных санкций, которые обсуждают в ведомстве, — отстранение представителей «проблемных» стран от ключевых и престижных позиций в НАТО и приостановка участия Испании в альянсе.

Авторы письма считают, что такое решение имело бы «ограниченное влияние на военные операции США, но значительный символический эффект», пишет Reuters. Каким образом оно может быть реализовано и существует ли вообще подобный механизм в НАТО, неясно.

Письмо при этом не предполагает выхода США из НАТО и не предусматривает закрытие американских баз в Европе, уточнил источник Reuters. По его словам, предложенные в письме варианты призваны послать союзникам по НАТО «сильный сигнал» с целью «уменьшить чувство превосходства у европейцев».

Претензии США к некоторым союзникам по НАТО, в том числе к Испании, связаны с тем, что они не разрешили Вашингтону использовать свои военные базы и воздушное пространство для ударов по Ирану.

В Пентагоне такие условия сотрудничества с союзниками считают базовыми для функционирования альянса, говорится в статье Reuters.

Издание The Wall Street Journal в начале апреля сообщило, что Белый дом рассматривает возможность вывести своих военных из стран НАТО, которые не поддержали войну США и Израиля с Ираном.

Кто главный оппонент Трампа в Европе

Премьер-министр Испании Педро Санчес стал главным оппонентом Трампа в Европе Он критикует политику США в отношении НАТО, мигрантов, Венесуэлы и Ирана. Трамп собирается его за это наказать

