«Важные истории»: мать главы администрации президента Антона Вайно получила полмиллиарда рублей, кредитуя оборонное предприятие «Сфера»

74-летняя Татьяна Ежевская — мать главы администрации президента РФ Антона Вайно — получила в 2023 году более полумиллиарда рублей от российской группы оборонных компаний «Сфера», говорится в расследовании «Важных историй».

В марте 2022 года, вскоре после начала полномасштабной российско-украинской войны, Ежевская стала кредитором «Сферы» на 450 миллионов рублей, выяснили журналисты. В 2023-м она получила возврат долга с процентами — всего 525 миллионов рублей.

Ранее «Важные истории» сообщали, что 89-летняя Тамара Мантурова — мать первого вице-премьера России Дениса Мантурова — тоже получала деньги по этой схеме. В 2022 году она одолжила «Сфере» 1,3 миллиарда рублей и за четыре года получила 3,28 миллиарда в виде возврата долга с процентами.

Кроме того, около двух миллиардов рублей Ежевская и Мантурова получили в результате цессии — кто-то переуступил им право требования долгов на эту сумму, следует из документов «Сферы». Кто именно, неизвестно.

Собеседник «Важных историй», один из бывших участников российского списка Forbes, предположил, что крупные займы могли полностью или частично существовать только на бумаге.

«Это раньше для того, чтобы обеспечить нужного человека деньгами, создавали видимость сверхдоходного управления его средствами, задним числом фиксируя высокую прибыль от вложения в быстрорастущие ценные бумаги. Теперь такие сложности ни к чему. Кто будет официально проверять, действительно ли матери больших людей кому-то одолжили деньги и сколько именно?» — добавил он.

Это не первый совместный проект Татьяны Ежевской и Тамары Мантуровой. Вместе они владели «Комплексом-стройматериалы-Овражки» — одной из ключевых компаний группы «Трасса», крупной сети автозаправочных станций в России.

Группа компаний «Сфера» стала известна, после того как скупила российские предприятия, выпускающие комплектующие и авионику для вертолетов и самолетов. Сейчас в отчетности фирмы нет данных об активах. По информации «Важных историй», компания по-прежнему выдает займы оборонным предприятиям.

Читайте также

Republic нашел у семьи главы кремлевской администрации Антона Вайно недвижимость на 1,6 миллиарда рублей

Читайте также

