«Важные истории»: мать вице-премьера Дениса Мантурова получила более трех миллиардов рублей в виде возврата займов от оборонного предприятия «Сфера»

89-летняя Тамара Мантурова — мать первого вице-премьера России Дениса Мантурова — финансирует оборонную промышленность и получает миллиарды рублей в виде возврата долгов с процентами, говорится в расследовании «Важных историй».

В распоряжении издания оказались данные о денежных проводках группы компаний «Сфера». Она объединяет и финансирует несколько оборонных предприятий, которые в основном выпускают комплектующие и авионику для вертолетов и самолетов.

Из документов следует, что за три года российско-украинской войны в 2022–2025 годах «Сфера» вернула Тамаре Мантуровой займы с процентами на 3,28 миллиарда рублей.

В документах «Сферы» отражены данные о проводках только на 1,3 миллиарда рублей, которые Мантурова одолжила компании в 2022 году. В 2023–2025 годах займов от нее нет. При этом «Сфера» заплатила Мантуровой еще 1,7 миллиарда рублей в 2025-м на основании договора займа от 2023 года.

«Важные истории» предполагают, что деньги по этому договору компании дал кто-то другой, а затем уступил право требования матери первого вице-премьера. Кто это был, неизвестно.

Группой компаний «Сфера» владеет банкир Виктор Григорьев — давний знакомый Дениса Мантурова. Когда в 2000-х Мантуров возглавлял государственный «Оборонпром», Григорьев работал его заместителем.

«То, что 89-летняя мать второго человека в правительстве получает миллиарды, кредитуя группу Григорьева, означает, что бывший подчиненный не забыл Мантурова. А Мантуров помнит о нем и о предприятиях оборонки. Утверждения Мантурова, что он „ушел от активов в промышленности“, избегая конфликта интересов, в таком контексте выглядят несерьезно», — заявил источник издания, знакомый с правительственными чиновниками.

«Это полноценный конфликт интересов», — считает управляющий партнер TriTrace Investigations Илья Шуманов.

Денис Мантуров сделал карьеру и заработал состояние, участвуя в объединении оборонных предприятий под контролем главы «Ростеха» Сергея Чемезова, отмечают «Важные истории». С 2007 года Мантуров начал работать в правительстве, с 2024-го занимает должность первого вице-премьера.

В интервью в 2020 году Мантуров утверждал, что заработал свое состояние до госслужбы, а когда вошел в правительство, «внутренне для себя принял решение уйти от активов в промышленности».