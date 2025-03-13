Строительство храмового комплекса Покрова Пресвятой Богородицы с подземным некрополем и вертолетной площадкой, который уже несколько лет создают в подмосковных Мытищах рядом с элитным поселком «Пирогово», может быть связано с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым. Об этом говорится в материале «Системы» — расследовательского проекта «Радио Свобода» и «Настоящего времени».

Мантуров приобрел первый участок в «Пирогово» в 2008 году — вскоре после того, как стал заместителем министра промышленности и торговли. В течение нескольких лет семья чиновника стала основным землевладельцем в поселке. «Система» оценивает всю недвижимость семьи Мантурова в «Пирогово» в 10 миллиардов рублей.

Летом 2020 года появилась информация, что рядом с «Пирогово» планируется построить храмовый комплекс. По мнению местных жителей, один из главных интересантов проекта — Денис Мантуров. По словам подрядчика, участвовавшего в стройке, чиновника «вполне заслуженно» считают инициатором строительства храма. Генеральным проектировщиком комплекса и руководителем проекта стал архитектор Андрей Анисимов, рассказал один из подрядчиков. По его словам, заказчик попросил взять за основу петропавловский храм РПЦ в чешском городе Карловы Вары.

Персональный склеп российского чиновника Настоящее Время. Сюжеты

При этом у храма, который связывают с Мантуровым, есть своя особенность. Подрядчик рассказал журналистам, что цокольный этаж храма отвели под «совершение погребальных богослужений». Собеседники «Системы» называют это полноценным «нижним храмом с усыпальницами» для попечителей. «Как в некрополях под Римом с гробницами первых христиан», — говорит один из подрядчиков.

Журналисты нашли эскизы «VIP-склепа» на сайте архитектурного бюро «ПроХрам», которое Анисимов привлек к проектированию храма. В главный зал склепа ведет коридор, который символизирует переход из «земной жизни в вечную», там также спроектированы мраморные плиты, на которых должны выводить имена умерших.

После начала российско-украинской войны Анисимов уехал в Черногорию, он выступал против российского вторжения. После этого заказчики храма разорвали с ним все отношения. При этом подряд на строительства сохранила бывшая команда архитектора.

Храм решили строить в лесопарке у «Пирогово». Еще в 2017 году участок с прямым выходом к автодороге расчистили от деревьев, тогда же вырубили лес на еще одном участке вблизи поселка. В том же году на втором участке начали строить конно-спортивный комплекс для жителей элитного поселка. При этом в 2018 году на расчищенном для храма участке жители высадили новый лес — в память о ветеранах Великой Отечественной войны в рамках патриотической акции «Лес Победы». Однако спустя год большинство посадок были уничтожены.

Остатки нового леса уничтожили в 2020 году, тогда же это заметили местные жители. Выяснилось, что вырубку санкционировали власти Подмосковья. В августе 2020 года был согласован проект храмового комплекса, в октябре — выдано разрешение на строительство, а весной 2021 года туда завезли тяжелую технику и начали стройку.

Формальным инициатором строительства храмового комплекса стала община Валентина Крикоты — настоятеля расположенного рядом Михайло-Архангельского храма. В 2019 году власти Подмосковья передали приходу Крикоты шесть гектаров леса у «Пирогова». Сам он говорил, что новый храм необходим, так как Михайло-Архангельский храм перестал вмещать всех верующих. «Система» отмечает, что при строительстве Михайло-Архангельского храма и воскресной школы при нем Крикота не получил необходимых разрешений, поэтому они считались самостроем и находились под угрозой сноса. После того, как началась стройка нового храма, Арбитражный суд Подмосковья легализовал храм и школу Крикоты.

В июне 2022 года появились слухи, что стройку храма собирается посетить премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Известно, что он вместе с Мантуровым приезжал на фабрику декоративной росписи в деревне Жостово, которая расположена недалеко от «Пирового». Ездил ли глава правительства на стройку, неизвестно.

Местные жители утверждают, что в храме видели мать Мантурова. Самого вице-премьера собеседникам «Системы» заметить не удалось. «Какие-то [лимузины] „Аурусы“ приезжали, кто в них был — не знаю. Рабочих [в такие моменты] просили идти обедать», — говорит один из подрядчиков стройки.

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