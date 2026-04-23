В Киев приехал принц Гарри

Принц Гарри, младший сын короля Великобритании Карла III, прибыл в Киев с неанонсированным визитом, сообщил британский журналист Крис Шип.

Это не первая поездка принца Гарри в Киев. Выйдя из поезда, он сказал: «Приятно снова вернуться в Украину», пишет Шип. Гарри заявил ITV News, что хотел «напомнить людям дома и по всему миру, с чем сталкивается Украина, а также поддержать людей и партнеров, которые каждый час каждого дня ведут выдающуюся работу в чрезвычайно тяжелых условиях».

Впервые принц Гарри приехал в Киев в сентябре 2025 года. Он приехал по приглашению правительства Украины, чтобы помочь в восстановлении военных, получивших серьезные ранения. До этого Гарри был во Львове, но там, по его словам, «войну почти не видно».

По инициативе принца Гарри с 2014 года проводятся Invictus Games — международные мультидисциплинарные соревнования среди военных с инвалидностью. Фонд Invictus Games Foundation, который организует соревнования, помогает в реабилитации военных в Украине, предоставляя спортивное оборудование.

В 2020 году Гарри и его жена Меган Маркл отказались от королевских обязанностей и переехали из Великобритании в США. Отношения с семьей у принца Гарри напряженные (в частности, из-за брака с Маркл), но сам он говорил в интервью «Би-би-си», что хотел бы помириться с родственниками.

«Я не знаю, сколько еще осталось моему отцу». Принц Гарри предложил королевской семье помириться Букингемский дворец в ответ «закатывает глаза»