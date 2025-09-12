Принц Гарри впервые приехал в Киев. До этого он был во Львове, но там, по его словам, «войну почти не видно»

Младший сын короля Великобритании Карла III принц Гарри приехал в Киев утром 12 сентября, сообщила британская газета The Guardian.

Принц Гарри приехал по приглашению правительства Украины, чтобы помочь в восстановлении военных, получивших серьезные ранения во время российско-украинской войны.

«Мы не можем остановить войну, но мы можем сделать все возможное, чтобы помочь процессу восстановления», — сказал принц в беседе с The Guardian в ночном поезде, следовавшем в Украину.

Принц рассказал, что первоначально в Киев его пригласила глава центра реабилитации Superhumans во Львове Ольга Руднева (Гарри посещал центр в апреле во время своего первого визита в Украину). По словам принца, около двух месяцев назад он случайно встретил Рудневу в США:

Я столкнулся с Ольгой в Нью-Йорке. Это была случайная встреча, и я спросил ее, чем я могу помочь. Она ответила: «Самое большое влияние вы окажете, приехав в Киев». Мне нужно было посоветоваться с женой и британским правительством, чтобы убедиться, что все в порядке. Затем пришло официальное приглашение.

Принц Гарри ранее не был в Киеве. «Во Львове войну почти не видно. Он находится так далеко на западе. Это первый раз, когда мы увидим реальные разрушения, причиненные войной», — сказал он.

Во время визита в Киев Гарри посетит Музей истории Украины во Второй мировой войне. Ожидается, что он пообщается с 200 ветеранами. Кроме того, Гарри встретится с премьер-министром Украины Юлией Свириденко.

Принц Гарри и его жена Меган Маркл в 2020 году отказались от королевских обязанностей, после чего уехали из Великобритании. Сейчас они вместе с двумя детьми живут в Калифорнии. Несмотря на то, что принц Гарри больше не исполняет обязанности члена британской королевской семьи, он продолжает активно поддерживать благотворительные проекты в разных странах.

По инициативе принца Гарри с 2014 года проводятся Invictus Games — международные мультидисциплинарные соревнования среди военных с инвалидностью. Фонд Invictus Games Foundation, который организует соревнования, помогает в реабилитации военных в Украине, предоставляя спортивное оборудование.

