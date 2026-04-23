Акционеры Warner Bros. одобрили слияние с Paramount

Акционеры Warner Bros. Discovery подавляющим большинством голосов одобрили соглашение, которое позволит Paramount Skydance поглотить медиахолдинг, сообщает Bloomberg 23 апреля.

По условиям сделки Paramount получит активы Warner Bros. Discovery за 110 миллиардов долларов. Как только соглашение вступит в силу, акционеры Warner Bros. получат за каждую акцию по 31 доллару.

Антимонопольные службы США и Евросоюза продолжают проверять потенциальное соглашение между компаниями. Если сделку не закроют до 30 сентября, акционеры Warner Bros. будут получать по 25 центов на акцию за каждый квартал до завершения в рамках так называемой комиссии за ожидание.

Предлагаемое соглашение объединит две крупнейшие голливудские студии и библиотеки контента, а также стриминговые платформы Paramount+ и HBO Max.

Paramount несколько месяцев боролся за активы Warner Bros. с Netflix, который предлагал выкупить киностудии Warner Bros. и стриминг HBO Max почти за 83 миллиарда долларов. В итоге Netflix отказался от борьбы, когда Paramount предложил большую сумму.

Голливудские знаменитости и профессионалы кино- и телеиндустрии ранее в апреле выступили против предлагаемого слияния Warner Bros. Discovery с Paramount. Прокуратура Калифорнии проводит расследование из-за предлагаемой сделки.

