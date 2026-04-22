В квартиру Павла Дурова пришла повестка «подозреваемому Дурову П. В.»

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что в его квартиру в России по почте пришла повестка.

«На квартиру в России, где я жил 20 лет назад, пришла повестка на имя „подозреваемого Дурова П. В.“. Наверное, меня подозревают в том, что я отстаиваю статьи 29 и 23 Конституции России, которые гарантируют свободу слова и право на тайну переписки. Горжусь своей виновностью!» — написал Дуров в телеграм-канале вечером 22 апреля.

До конца неясно, кто именно отправил Дурову это сообщение. Судя по снимку, который он опубликовал в телеграм-канале, это бланк извещения Почты России о заказном письме. Неясно, почему в документе написали «подозреваемый» вместо того, чтобы ограничиться только фамилией и инициалами получателя.

Дуров сообщил в феврале, что в России в отношении него возбудили уголовное дело по статье о «содействии террористической деятельности». «Печальное зрелище государства, боящегося собственного народа», — заявил тогда Дуров.

Первыми о том, что в отношении Дурова расследуют уголовное дело, сообщили «Российская газета» и «Комсомольская правда». При этом официально правоохранительные органы об этом не сообщали.

Дуров заявил, что в России на него завели дело о «содействии терроризму». Официальных подтверждений нет — только две публикации в пропагандистских СМИ

