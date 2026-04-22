Разработчики Telega пожаловались в ФАС на «произвол со стороны Apple». Их приложение удалили из App Store

Создатели Telega — неофициального клиента телеграма — обратились в российскую Федеральную антимонопольную службу (ФАС) в связи с удалением их приложения из магазина App Store.

«Мы столкнулись с ситуацией, в которой приложение удалено из App Store, аккаунт разработчика — заблокирован, а запуск уже установленных приложений на iOS — ограничен», — говорится в заявлении создателей Telega.

По словам разработчиков, за две недели они не получили от Apple «конкретных причин или технических заключений», касающихся удаления приложения. Создатели приложения уверяют, что могли бы прояснить свою позицию, но им «просто не дают никакой конкретики».

Создатели Telega просят ФАС «оценить действия Apple». «Мы считаем, что наше приложение должно быть возвращено в App Store, а процедуры Apple должны измениться так, чтобы другие разработчики не столкнулись с таким произволом», — говорится в заявлении.

Кроме того, разработчики неофициального клиента телеграма пригрозили подачей исков к СМИ и блогерам, которые, по их мнению, распространяют недостоверную информацию, порочащую репутацию.

Telega стала популярна в России на фоне блокировки телеграма. 9 апреля мессенджер Telega пропал из App Store. Официально причина названа не была. Однако «Осторожно, новости» писали, что вероятной причиной удаления стал отзыв сертификатов безопасности, а хостинг-провайдер Cloudflare пометил два домена, относящиеся к Telega, как шпионское ПО. В середине апреля пользователей айфонов стали предупреждать, что Telega «содержит вредоносный код».

IT-эксперты считают, что Telega связана с VK. Также выяснилось, что приложение получает доступ к персональным данным пользователей и занимается перехватом трафика, то есть может следить за тем, кто, с кем и когда общается.

