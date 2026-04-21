Министерство промышленности и торговли РФ определило размер технологического сбора, который введут для производителей иностранной электроники с сентября 2026 года — он составит 250 рублей на смартфон и 500 рублей на ноутбук. Об этом пишет РБК со ссылкой на документы, распространенными на совещании ведомства с участниками рынка (доступ к статье по ссылке платный).

По данным РБК, взимать сбор планируют до момента допуска электроники к продаже. Его будут вносить производители и поставщики электроники.

В Минпромторге подтвердили, что работа в этом направлении ведется, добавив, что ставки утвердят отдельным распоряжением правительства, проект которого уже «внесен в установленном порядке», пишет Forbes.

В Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК момент для введения технологического сбора назвали «крайне неблагоприятным» — в частности, из-за повышения НДС — и предложили отложить его на год. Предложенные тарифы в РАТЭК считают чрезмерными, поскольку «в ряде случаев они достигают около 1% от розничной цены устройств, что создает значительную нагрузку, особенно в условиях снижения рынка гаджетов».

В ноябре 2025 года «Ведомости» писали, что с сентября 2026-го Минпромторг хочет ввести специальный технологический сбор с иностранной электроники — для защиты отечественных производителей. «Коммерсант» сравнивал его с утильсбором, действующим в российском автопроме. Предполагается, что платить технологический сбор будут как импортеры, так и внутренние производители, но последние смогут получить отраслевые меры поддержки. Позже газета уточняла со ссылкой на предложение Минпромторга, что размер сбора может составить 750 рублей для смартфонов и 1500 рублей для ноутбуков.

