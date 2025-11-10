Промышленный сбор, который Минпромторг РФ собирается ввести для защиты отечественной электроники, будут платить как импортеры, так и внутренние производители, но последние смогут получить отраслевые меры поддержки, рассказали источники «Ведомостей».

О планах Минпромторга ввести промышленный сбор в критически важных отраслях сообщалось в июле 2025 года — как пояснял «Коммерсант», этот сбор будет похож на действующий в автопроме утильсбор. Глава министерства Антон Алиханов говорил, что за счет промышленного сбора планируется пополнять специальные фонды, которые будут нацелены на поддержку этих же отраслей.

Издание Faridaily со ссылкой на источники также пишет, что платить будут не только импортеры, но и отечественные производители — которые, однако, «фактически будут возвращать сбор через программы господдержки».

По словам источников «Ведомостей», ставка предлагаемого Минпромторгом сбора (издание называет его технологическим) будет определяться для каждой единицы продукции отдельно и будет зависеть в том числе от стоимости, но не не превысит пяти тысяч рублей для одной единицы.

Источники Faridaily говорят, что сбор будет взиматься «с продукции, где есть микроэлектронная начинка». Это может быть как промышленное оборудование, так и потребительская электроника: смартфоны, ноутбуки, телевизоры и прочие бытовые приборы, пишет издание.

«Ведомости» пишут, что технологический сбор распространят только на те товарные категории, «где доля отечественных производителей невысока». Перечень категорий правительство будет утверждать поэтапно, на первом этапе речь пойдет только о готовой продукции.

Кроме того, как пишет Faridaily, власти обяжут импортеров и производителей электроники маркировать ее в системе .

Средства от нового сбора направят на меры в сфере развития радио- и микроэлектроники, говорят источники «Ведомостей».

Если закон будет принят, сбор начнет действовать с 1 сентября 2026 года.