Размер технологического сбора, который введут в России с сентября 2026 года, может составить 750 рублей для смартфонов и 1500 рублей для ноутбуков. Такие параметры указаны в предложении Минпроторга, которое направлено для обсуждения участника консорциума «Вычислительная техника», сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Эту информацию подтвердил газете руководитель отдела поддержки продаж российского производителя компьютерной техники iRU Игорь Солкин. По его словам, «названные цифры представляются достоверными, скорее всего, таким сбор и будет».

В свою очередь источник, близкий к Минпроторгу, заявил, что названные цифры могут быть уже не актуальны, так как параметры тарифа в процессе обсуждения. Собеседник «Ведомостей», близкий правительству, уточнил, что окончательное решение по размеру сбора еще не принято.

Министерство финансов РФ 6 ноября внесло на рассмотрение правительства поправки к закону о промышленной политике, согласно которым в России будет введен технологический сбор. Платить его придется импортерам и внутренним производителям техники независимо от степени локализации. С помощью этого сбора планируется поддержать российскую радиоэлектронную промышленность и отрасль микроэлектроники. На первом этапе им будет обложена готовая электронная аппаратура, такая как смартфоны, ноутбуки и светотехнические изделия, на втором — электронные компоненты и модули для этой техники.

В правительстве утверждали, что новый сбор не окажет «существенную нагрузку на производителей и импортеров продукции». Одна участники рынка и аналитики говорили, что стоимость товаров в магазинах повысится.

20 ноября Госдума приняла закон о технологическом сборе за импорт и производство электроники. Согласно документу, с 1 сентября 2026 года за ввоз и выпуск продукции с электронной компонентной базой будет взиматься специальный сбор в размере не более 5000 рублей за единицу товара.

Что известно о новом техсборе

