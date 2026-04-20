«Новая газета Европа»: российские школы, вузы и детсады с начала большой войны с Украиной потратили на беспилотники 16 миллиардов рублей

За четыре года большой войны РФ с Украиной российские образовательные учреждения закупили беспилотники и наборы для обучения сборке и управлению ими на общую сумму в 16 миллиардов рублей, подсчитала «Новая газета Европа».

До войны образовательные учреждения по России тратили на эти цели около 350 миллионов рублей в год. Однако, пишет издание, уже в 2022 году они закупили дронов на 600 миллионов рублей. Дальше образовательные учреждения только наращивали закупки — в 2023 году до 2,6 миллиарда рублей, а в 2024 году — уже до 9,7 миллиарда рублей.

Если до войны дроны в основном приобретали технологические колледжи и университеты, то последние годы, отмечает издание, их активнее стали закупать средние школы. Так, два крупнейших контракта на общую сумму около 3,5 миллиарда рублей заключили два московских госучреждения, которые занимаются поставками оборудования для школ и колледжей города. Среди крупнейших заказчиков также есть много региональных министерств образования, отмечает издание.

Дроны покупают даже детские сады, пишет «Новая газета Европа», отмечая, что не всегда понятно, для каких именно целей там используются беспилотники.

Самый крупный поставщик дронов в образовательные организации — петербургская фирма «Геоскан». В 2023 году, пишет издание, в капитал «Геоскана» вошел фонд «Национальное интеллектуальное развитие» (известен под брендом «Иннопрактика»), который возглавляет . В число крупнейших поставщиков дронов в образовательные учреждения также входят компания «МТ-Интеграция» — крупный подрядчик мэрии Москвы, с которым связаны деловые партнеры главы московского департамента транспорта Максима Ликсутова, и группа компаний «Просвещение», главным бенифициаром которой считается друг Владимира Путина Аркадий Ротенберг.

Что делают российские школы с дронами

В России школьников систематически вовлекают в работу военной отрасли. В детских кружках учат управлять дронами. Задания детям дают «Ростех» и «Росатом» Главное из публикации The Insider

