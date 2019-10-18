Компании, близкие к Аркадию Ротенбергу, получили контроль почти над 100% рынка школьных учебников

Компания «Руститанинвест» приобрела группу издательств «Российский учебник» — одного из крупнейших в России издателей учебной литературы. Об этом «Медузе» рассказал совладелец «Российского учебника» и группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. Сумма сделки, по словам Новикова, составила около шести миллиардов рублей.

Компания «Руститанинвест» была создана в конце 2018 года, ее возглавляет Алексей Кисин, ему же принадлежат 99% компании. В феврале 2017 года Кисин стал заместителем руководителя (этот пост он покинул в сентябре 2018-го), а до этого был директором телевизионного продакшна «Красный квадрат», принадлежащего Аркадию Ротенбергу.

С учетом совершившийся покупки доля компаний, близких к Ротенбергу, составит почти 100% рынка школьной учебной литературы в стране.

«Медузе» не удалось оперативно связаться с Алексеем Кисиным. Представитель Аркадия Ротенберга в ответ на просьбу «Медузы» о комментарии заявил, что у предпринимателя «нет никаких интересов» на рынке школьных учебников.

В 2013 году Аркадий Ротенберг стал совладельцем издательства «Просвещение» — старейшего игрока на рынке школьных учебников. По условиям сделки, он получил более 20% акций издательства (точные доли компания не раскрывала). Тогда же Ротенберг возглавил совет директоров «Просвещения». В 2017 году представитель миллиардера заявлял, что Ротенберг продал свою долю. Сейчас собственники издательства неизвестны, головная компания зарегистрирована в офшоре на Каймановых островах.

В 2018 году выручка издательств группы «Просвещение» составляла 17,7 миллиарда рублей, а выручка «Российского учебника» (в состав группы входят, в том числе, издательства «Дрофа» и «Вентана-Граф») — 6,3 миллиарда. Общий объем рынка школьных учебников оценивается в 25,3 миллиарда рублей, из которых около 10 миллиардов — бюджетные средства.