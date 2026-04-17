В Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании за незаконный оборот крипты. Предлагается сажать на срок до семи лет

Правительство внесло в Госдуму законопроект с поправками в Уголовный кодекс, которые предполагают наказание за незаконный оборот криптовалюты в России. Документ опубликован на сайте нижней палаты российского парламента.

Авторы инициативы предложили дополнить Уголовный кодекс статьей 171.7. Она установит ответственность за незаконную организацию обращения криптовалюты, если это преступление причинило крупный ущерб.

За незаконную организацию оборота крипты будут назначать штраф от 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей, принудительные работы до четырех лет или лишение свободы сроком до четырех лет.

Если преступление совершено организованной группой или был причинен ущерб в особо крупном размере, наказание будет строже — до семи лет лишения свободы.

Крупным ущербом предлагается признавать сумму, превышающую 3,5 миллиона рублей, а особо крупным — 13,5 миллиона рублей, отмечает ТАСС.

Власти России последовательно ужесточают законодательство в отношении оборота криптовалюты. В конце марта правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий за незаконный майнинг крипты до пяти лет лишения свободы.

