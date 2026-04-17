Экологи заявили, что разлив нефтепродуктов в Черном море, вероятно, произошел из-за судна теневого флота

Судно «София» под флагом России, вероятно, стало причиной появления большого пятна нефтепродуктов, которое обнаружили возле Анапы в конце прошлой недели, сообщил 17 апреля «Русской службе Би-би-си» представитель экологического проекта «Прозрачный мир» Игорь Шкрадюк.

Разлив сырой нефти или тяжелого топочного мазута обнаружили при помощи спутника Sentinel-1, он произошел вечером 7 апреля. Спустя неделю, к 14 апреля, площадь нефтяного пятна превышала 200 квадратных метров, при этом пятно стало делиться на части. Часть загрязнения ветром отнесло к заповеднику «Утриш».

Чтобы очистить Черное море после разлива нефтепродуктов, задействовали три судна Морспасслужбы, сказал Игорь Шкрадюк. По его словам, этого недостаточно, чтобы собрать значимую часть разлива.

По предварительным оценкам, в море могло попасть 300-350 тонн нефтепродуктов. С поверхности воды собрали около 28 тонн нефтесодержащей смеси, пишет «Би-би-си».

Оперативный штаб Краснодарского края ранее утверждал, что разлив нефтепродуктов мог произойти из-за ударов дронов Украины по гражданским судам в Черном и Азовском морях. Из-за разлива нефтепродуктов погибли или пострадали водоплавающие птицы.