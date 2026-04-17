Downdetector зафиксировал кратковременное снижение уровня блокировки телеграма в России. Но теперь мессенджер опять недоступен без VPN

В России вечером в четверг, 16 апреля, некоторые пользователи сообщали, что им удается зайти в телеграм без VPN и других средств обхода блокировок. Снижение уровня блокировки телеграма зафиксировал и сервис Downdetector. Однако уже утром в пятницу, 17 апреля, обратило внимание «Агентство. Новости», уровень блокировки мессенджера вернулся на прежний — максимальный уровень.

Причины, по которым у пользователей неожиданно на несколько часов заработал телеграм, не сообщались. Эксперты, которых опросило профильное издание «Код Дурова», предположили, что совокупность факторов пока указывает на вероятные изменения в самом приложении, а не в ослаблении блокировки телеграма. В последних версиях приложения, включая бета-сборки, пишет «Код Дурова» с позднего вечера 16 апреля корректно работают все функции без прокси и VPN.

Последнее официальное обновление телеграма для Android вышло в начале апреля. Оно, среди прочего, исправило ошибку, позволявшую легче определять трафик мессенджера. Последняя версия приложения, о которой пишет «Код Дурова», находится в статусе беты. Какие конкретно функции, доступные в ней, попадут в финальный релиз — пока сказать невозможно.

Власти России весной 2026 года почти полностью заблокировали телеграм и одновременно начали бороться с VPN. В частности, доступ пользователям из России с включенным VPN ограничивают крупнейшие сервисы.

Основатель телеграма Павел Дуров 11 апреля призвал пользователей в России обновить свои приложения для того, чтобы они могли оставаться на связи, несмотря на запрет мессенджера. Дуров также пообещал, что мессенджер продолжит совершенствовать свою децентрализованную технологию по борьбе с цензурой.

