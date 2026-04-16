В России у части пользователей телеграм начал работать без VPN. Но далеко не у всех. С чем это связано, неясно

Пользователи телеграма в России вечером 16 апреля стали писать в комментариях каналов и в чатах, что заблокированный мессенджер уже несколько часов работает без VPN, сообщают «Важные истории». С чем это связано, неизвестно.

В частности, об этом сообщила директор по взаимодействию с индустрией в компании «Яндекс» Ксения Болецкая: «Странно, но у меня тоже телега сейчас работает без VPN, даже видео грузит».

Канал «Раньше всех. Ну почти» сообщил, ссылаясь на подписчиков, что у них телеграм начал работать без подключения прокси и включения VPN.

Опрос «Медузы» показал, что телеграм работает без VPN и прокси у 6% пользователей. При этом у более чем 60% респондентов мессенджер работает с VPN и прокси.

Международный исследовательский проект зафиксировал, что 16 апреля мессенджер был доступен в 11% случаев, что сравнимо с показателями предыдущих четырех дней.

Роскомнадзор заблокировал телеграм в России в марте. Перед этим ведомство несколько месяцев ограничивало работу самого популярного мессенджера России. На этом фоне власти усилили борьбу с VPN.

