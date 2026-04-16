СК заявил, что украинские беспилотники атаковали танкер под флагом Либерии в российских территориальных водах

Следственный комитет РФ заявил, что танкер, следовавший под флагом Либерии, был атакован украинскими беспилотниками в российских территориальных водах.

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, которые приводит ТАСС, танкер подвергся атаке в морской зоне в Краснодарском крае.

Капитан судна — гражданин Турции — получил ранения и госпитализирован, заявила Петренко.

Другие подробности произошедшего, в том числе, название танкера, его маршрут и дату атаки, в СК не уточнили.

Украинские официальные лица заявления СК об ударе беспилотников по танкеры на момент публикации новости не комментировали.

В конце 2025 года украинские морские дроны атаковали около берегов Турции два нефтяных танкера «Кайрос» (Kairos) и «Вират» (Virat), относящиеся к «теневому флоту» РФ, а у берегов Сенегала в результате взрывов был поврежден танкер «Мерсин» (Mersin). В январе дроны атаковали в акватории Черного моря около Анапы танкер «Матильда» (Matilda) под флагом Мальты.

В марте 2026 года Средиземном море между Мальтой и Ливией загорелся танкер для перевозки сжиженного природного газа «Арктик Метагаз» (Arctic Metagaz), шедший под флагом России. Предполагается, что его также атаковал украинский морской дрон. Экипаж танкера был эвакуирован. В начале апреля власти Ливии попытались отбуксировать дрейфующий танкер в один из портов, но операция завершилась неудачей.

Подробнее про «Арктик Метагаз»

В Средиземном море дрейфует танкер российского «теневого флота» с пробоиной в борту. Экипажа там нет. Есть тысячи тонн топлива Все боятся экологической катастрофы — но никто ничего не делает

