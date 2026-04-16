Российским пользователям с включенным VPN ограничили доступ к «Госуслугам»

Сервис «Госуслуги» ограничил доступ для находящихся в России пользователей с включенным VPN. Внимание на это 16 апреля обратила «Верстка».

Пользователи и приложения, и сайта видят сообщение: «Для корректной работы приложения отключите VPN. Доступ ограничен по соображениям безопасности».

Из-за пределов России на сайт «Госуслуги» по-прежнему можно зайти и с включенным VPN. Аналогичная ситуация, когда пользователи из-за границы с VPN могли зайти на сайты, которые ограничивают доступ российским пользователям, у которых были включены средства обхода блокировок, наблюдалась и ранее.

Ограничить возможности использования своих сервисов с VPN от крупных платформ в конце марта потребовало Минцифры. Ведомство пригрозило, что в случае отказа сервисы могут исключить из «белых списков». В начале апреля «Известия» написали, что крупнейшие маркетплейсы стали блокировать доступ пользователям с VPN. В середине апреля у пользователей в России перестали открывать с включенным VPN и другие сервисы, включая «Яндекс», VK, банковские приложения и другие.

Крупнейшие российские сервисы перестали работать при включенном VPN (как и требовало Минцифры) У пользователей в РФ не открываются маркетплейсы, банковские приложения, сервисы «Яндекса»

