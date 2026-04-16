Криптобиржа Grinex, через которую Россия обходит санкции, заявила об «атаке западных спецслужб». Площадка утверждает, что хакеры украли миллиард рублей

Криптобиржа Grinex объявила, что приостановит работу на фоне масштабной кибератаки «с признаками участия зарубежных спецслужб», сообщается в телеграм-канале площадки 16 апреля.

В результате взлома, утверждается в сообщении, с криптокошельков биржи похищены средства российских пользователей на сумму более миллиарда рублей. Биржа опубликовала адреса кошельков, которые подверглись атаке.

«Цифровые следы и характер атаки свидетельствуют о беспрецедентном уровне ресурсов и технологий, доступных исключительно структурам недружественных государств. По предварительным данным, атака координировалась с целью нанесения прямого ущерба финансовому суверенитету России», — заявили представители Grinex, отметив, что обратились в правоохранительные органы.

Grinex называет себя «ведущей криптобиржей», которая обеспечивает «расчеты между российскими бизнесами и гражданами». Площадка появилась в Кыргызстане в начале 2025 года, сообщала Financial Times.

Одновременно на ней запустили торговлю стейблкоином A7A5, который привязан к рублю и обеспечен депозитами в подсанкционном Промсвязьбанке. A7A5 предназначен для облегчения трансграничных расчетов между Россией и другими странами в условиях санкций, говорилось в расследовании газеты. В Grinex заявляли, что соблюдают международные санкционные режимы.

Организация по борьбе с коррупцией «Трансперенси Интернешнл — Россия» называла Grinex — перевоплощением биржи Garantex. Эта площадка находилась под западными санкциями за сотрудничество с преступниками из разных стран, а после начала большой войны России и Украины ее стали использовать как инструмент обхода финансовых ограничений.

В августе 2025 года США ввели против Grinex санкции, заявив, что платформа связана с криптобиржей Garantex и участвует в операциях с криптой, направленных на обход санкций.