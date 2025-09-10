Организация по борьбе с коррупцией «Трансперенси Интернешнл — Россия» выпустила расследование о Garantex, которую называли крупнейшей российской криптобиржей, используемой для отмывания денег и обхода санкций. Весной 2025 года американские власти отчитались о закрытии Garantex и добились задержания ее главного технического администратора. Но он умер в индийской тюрьме до экстрадиции в США, а сама биржа перевоплотилась в децентрализованный «криптоландромат», который, как считает «Трансперенси», действует «с негласного согласия или под защитой» российских властей.

31 августа в индийской тюрьме умер 46-летний Алексей Бещёков, предполагаемый администратор криптобиржи Garantex. О его смерти рассказал , считающийся главным архитектором Garantex. «Мне кажется, я знал его всю жизнь. Чудовищно, что все произошло вот так», — написал он в телеграме.

Криптовалютная биржа Garantex появилась в 2019 году. Она была зарегистрирована в Эстонии, но ее бизнес был связан с основном с Россией, писало эстонское издание ERR. После начала войны России с Украиной Garantex превратилась в важный инструмент обхода западных санкций и финансовых ограничений, которые ввели сами российские власти.

«Garantex нашла свою нишу, позволяя конвертировать рубли в другие валюты, что стало сложнее из-за санкций против российских банков и контроля за движением капитала со стороны Москвы, а также использовать криптовалюты для международных переводов», — писал Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) в расследовании о Garantex.

По версии властей США, криптобиржа также сотрудничала с преступниками из разных стран. Ее связывали с северокорейской хакерской группировкой Lazarus Group, ливанским движением «Хизбалла» и крупнейшим даркнет-магазином наркотиков «Гидра». В 2022 году Garantex попала в черный список Минфина США наряду с «Гидрой», которую вскоре после этого закрыли.

Однако Garantex продолжила работу, перенеся свою инфраструктуру в Россию. По данным аналитической компании Chainalysis, в 2019-2025 годах через платформу прошли транзакции на 96 миллиардов долларов, из которых как минимум 1,3 миллиарда были связаны с преступной деятельностью. Это 1,35% от общего объема — почти в 10 раз выше, чем у криптобирж, соблюдающих правила. «Garantex была одной из самых эффективных платформ для отмывания денег в [глобальной] криптоэкосистеме», — отмечали в Chainalysis.

В феврале 2025 года Евросоюз включил Garantex в свой санкционный список, запретив любое сотрудничество с криптобиржей. Спустя две недели, в марте 2025-го, американский Минюст объявил, что работу Garantex удалось прервать: правоохранительные органы США, Германии и Финляндии заблокировали домены биржи и арестовали ее серверы.

Тогда же Минюст США заочно предъявил обвинения двум руководителям Garantex — Александру Мира Серда (раньше носил фамилию Нтифо-Сиао) и Алексею Бещёкову. Мира Серда был назван коммерческим директором Garantex, а Бещёков — главным техническим администратором. Каждому из них грозило до 20 лет заключения в США по обвинениям в сговоре с целью отмывания денег и обхода санкций.

Еще через неделю стало известно, что Бещёкова арестовали в Индии по запросу американских властей. Бещёков — гражданин Литвы, живший в России, — был задержан в штате Керала на юго-западе Индии, где отдыхал вместе с семьей. Он умер в индийской тюрьме спустя полгода. Причина его смерти неизвестна. Анонимный телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» утверждал, что Бещёков умер вскоре после того, как согласился на экстрадицию в США.

Алексей Бещёков Канал Сергея Менделеева в Telegram

Это не первая смерть в руководстве Garantex. В 2021 году в Дубае погиб Станислав Другалев, которого считают сооснователем Garantex вместе с Сергеем Менделеевым. Его вдова допускала, что это «криминальная смерть». После гибели Другалева Менделеев вышел из списка акционеров Garantex, а его место заняла некая Ирина Чернявская, спутница бизнесмена Павла Каравацкого.

Как писал ICIJ в своем расследовании о Garantex, Каравацкий входил в совет директоров банка «Пересвет» в 2017 году, когда контроль над банком получила «Роснефть», а советником президента стал бывший генерал ФСБ Олег Феоктистов, которого считают инициатором уголовного дела против бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева.

ICIJ нашла у Каравацкого связь с Garantex и через компанию, управлявшую Garantex Academy — образовательной программой для начинающих криптоинвесторов. Другим совладельцем этой компании был Мира Серда (тогда Нтифо-Сиао), который в свою очередь оказался связан с Александром Царапкиным — лидером банды, осужденным на семь лет за вымогательство.

Мира Серда, как и Бещёков, в 2025 году был объявлен в розыск властями США из-за своей связи с Garantex. Однако, в отличие от Бещёкова, он избежал ареста — и продолжает работу из Объединенных Арабских Эмиратов, говорится в расследовании «Трансперенси Интернешнл — Россия».

Александр Мира Серда Секретная служба США

По данным организации, криптобиржа Garantex тоже не исчезла, а переродилась. Ее топ-менеджеры создали несколько новых проектов, выстроив из них децентрализованную систему отмывания денег, «основанную на технических ухищрениях и поддерживаемую снисходительным отношением российских властей», сообщает «Трансперенси».

«Преемником» Garantex организация считает Exved. Это компания, созданная Сергеем Менделеевым, которая называет себя «первой биржей для импортеров и экспортеров». Как и Garantex, она занимается переводом денег из России за рубеж через сеть непрозрачных посредников. Выглядит схема так: российский импортер подписывает договор с иностранным посредником, переводит рубли на его российский банковский счет, а затем посредник переводит валюту зарубежному поставщику этого российского импортера.

Сергей Менделеев Altcoinlog Media / YouTube

Расследование «Трансперенси» показало, что Exved участвует во ввозе в Россию продукции двойного назначения — от микрочипов до телекоммуникационного оборудования — из Китая и Тайваня. Однако Exved не единственный «призрак» Garantex. Другими ее перевоплощениями стали проекты Grinex, MKAN Coin и Indefiti. Они были созданы людьми из команды Garantex, а еще использовали инфраструктуру и опыт закрывшейся криптобиржи, чтобы создать децентрализованную сеть для перемещения теневых средств через границы.

«Эволюция Garantex в Exved и другие схемы происходит одновременно с интеграцией в экспериментальные и „серые“ финансовые экосистемы России. Это не просто частные попытки обхода санкций, речь идет о системе, которая зачастую действует с негласного согласия или под защитой российских властей. Такое положение вещей ставит под вопрос эффективность международных санкций и устойчивость глобальной финансовой системы», — резюмирует «Трансперенси».