The Wall Street Journal: Европа разрабатывает резервный план на случай выхода США из НАТО

В Европе активизировались обсуждения резервного плана, который призван гарантировать, что ЕС сможет защитить себя с использованием существующих военных структур НАТО в случае ухода США из альянса, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на несколько источников.

По словам собеседников WSJ, эти планы продвигаются неформально в ходе кулуарных дискуссий и рабочих ужинов и не направлены на создание конкуренции нынешнему альянсу.

Ключевым фактором, подтолкнувшим обсуждения, стало изменение позиции Германии. Раньше Берлин сопротивлялся продвигаемой Францией идее большей оборонной самостоятельности Европы и предпочитал сохранять США в роли главного гаранта безопасности, но при Фридрихе Мерце, ставшем канцлером в мае 2025 года, у Германии возникли сомнения в надежности США как союзника.

По словам источников WSJ, Мерц начал пересматривать позицию, придя к выводу, что Трамп готов отказаться от поддержки Украины. Его беспокоило, что Трамп по сути путает жертву и агрессора в войне, и что в политике США в рамках НАТО больше нет четких ценностных ориентиров.

Некоторые чиновники, работающие над резервными планами ЕС, называют этот проект «Европейской НАТО». Они стремятся привлечь больше европейцев на командно-штабные роли в альянсе и дополнить военные активы США своими собственными, пишет The Wall Street Journal.

Практические вопросы заключаются в том, кто будет управлять системами ПВО и ПРО НАТО, коридорами переброски сил в Польшу и страны Балтии, логистикой и крупными региональными учениями, если американские военные отстранятся от этого. Также чиновники стремятся сохранить надежность ядерного щита — даже если США выведут войска из Европы

WSJ отмечает, что реализовать эти планы будет сложно, а пост верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе традиционно занимает представитель США, и Вашингтон не намерен от этого отказываться.

Отношения США и Европы в рамках НАТО переживают кризис с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом на свой второй президентский срок. Одной из точек напряжения стала Гренландия, которую угрожал забрать Трамп. После этого, как пишет WSJ, обсуждение резервного плана в Европе ускорилось.

Резкую критику Трампа вызвала и реакция европейских стран на войну с Ираном. Европа не присоединилась к военным действиям, а некоторые страны отказывали США в использовании своих баз для военных самолетов, направляющихся бомбить Иран. Одним из главных оппонентов Трампа стал испанский премьер Педро Санчес. Президент США неоднократно заявлял, что участники НАТО «не помогли» и выражал свое разочарование альянсом.