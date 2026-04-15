Система распознавания лиц на вокзале в Петербурге приняла рок-музыканта за украинского журналиста Дмитрия Гордона. В России он заочно приговорен к 14 годам колонии

Полицейские на Московском вокзале в Петербурге остановили рок-музыканта, лидера группы «Свобода важнее моды» Дмитрия Галяминских, которого система распознавания лиц приняла за украинского журналиста Дмитрия Гордона.

«Прикол! Иду сейчас в Питере по Московскому вокзалу, чувствую за мной кто-то бежит. Ну, думаю, узнали, автограф или фотку хотят. Разворачиваюсь. Подбегают ко мне полицейские и стремительно задерживают. Система распознавания лиц узнала во мне журналиста-террориста… Дмитрия Гордона», — написал Галяминских в своем телеграм-канале.

По словам музыканта, один из полицейских «даже потрогал щетину и волосы на предмет конспирации». В итоге его отпустили, и он успел на поезд.

В пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу изданию «Подъем» сказали, что это первый случай некорректной работы системы. «Никогда не случалось. Ничего страшного не произошло. Просто человека проверили и отпустили с богом. Просто очень похож музыкант», — заявила глава пресс-службы Елена Шелихова.

Украинский журналист Дмитрий Гордон ведет на ютьюбе свой канал, у которого почти 3,6 миллиона подписчиков. На канале Гордона публикуются новости и его интервью (на русском языке) — в том числе с деятелями российской оппозиции. В июле 2022 года МВД России объявило Гордона в розыск. В июле 2024 года суд заочно приговорил Гордона к 14 годам колонии, обвинив его в публичных призывах к оправданию терроризма, в призывах к развязыванию агрессивной войны и в распространении «фейков» про российскую армию.