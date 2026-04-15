Санкции США против российской нефти возобновились спустя месяц. Их ослабляли из-за кризиса на рынке

Американские санкции в отношении российской нефти вновь вступили в силу после того, как истекла лицензия Минфина США, выданная на 30 дней в середине марта, пишет Politico в рассылке NatSec Daily.

В Минфине не ответил на вопросы журналистов, сославшись на заявление главы ведомства Скотта Бессента, который в марте назвал ослабление санкций «узконаправленной и краткосрочной» мерой.

Politico отмечает, что 10 апреля трое сенаторов США — лидер демократического меньшинства Чак Шумер, а также Джин Шахин и Элизабет Уоррен призвали администрацию Дональда Трампа не продлевать лицензию Минфина, заявив, что она позволила «России и ее пособникам» заработать более четырех миллиардов долларов.

По мнению бывшего помощника госсекретаря США по делам Европы Дэниела Фрида, работавшего при администрациях обеих партий, «давать России передышку» было «глупо».

В Украине решение не продлевать ослабление санкций против российской нефти поддержали. «Сокращение доходов России от нефти и газа — ключевой инструмент продвижения мирных усилий», — сказал изданию уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк.

13 марта, через две недели после начала войны на Ближнем Востоке, блокировки Ираном Ормузского пролива и резкого роста цен на энергоносители на мировых рынках, США ослабили санкции и на 30 дней разрешили поставки российской нефти и нефтепродуктов, находящихся на судах в море. Такие же смягчения коснулись и иранской нефти. Глава Минфина США Скотт Бессент утверждал, что Москва получит не более двух миллиардов долларов дополнительного дохода от ослабления санкций — это, по его словам, всего один день бюджета страны.

Незадолго до истечения 30-дневного срока издание Semafor со ссылкой на нескольких бывших чиновников Минфина и Госдепартамента США писало, что Вашингтон в ближайшее время объявит о продлении разрешения на поставки российской нефти. За это время США и Иран начали переговоры, первый раунд прошел 11–12 апреля в Исламабаде, но к соглашению стороны пока не пришли.

Война на Ближнем Востоке спасает российский бюджет: дорогая нефть может принести Кремлю миллиарды долларов сверхдоходов Почему даже этого не хватит для решения всех проблем в экономике?

