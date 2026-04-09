Semafor: США продлят ослабление санкций для российской нефти

США в ближайшее время объявят о продлении разрешения на поставки российской нефти, которое было выдано в марте после резкого роста цен на энергоносители из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом изданию Semafor сообщили несколько бывших чиновников Минфина и Госдепартамента США.

Аналогичное решение о продлении режима ослабления санкций, по мнению собеседников издания, будет принято и в отношении иранской нефти. Ограничения на ее поставки также были частично сняты администрацией Трампа, чтобы повлиять на рост мировых цен на энергоносители.

Некоторые из собеседников издания отметили, что ослабление санкций на российскую и иранскую нефть имеют в первую очередь символическое значение — «послать сигнал рынкам». При этом, по оценкам экспертов, рост мировых цен на нефть после начала войны США и Израиля с Ираном позволит России значительно увеличить поступления в ее бюджет от экспорта энергоносителей.

В Минфине на запрос о комментариях заявили, что ведомство не оповещает заранее о шагах, связанных с санкциями.

Мировые цены на нефть и газ резко выросли в марте после того, как США и Израиль начали войну с Ираном. Одной из главных причин этого стала остановка транспортировки энергоносителей по Ормузскому проливу, который Иран закрыл для движения судов. На фоне роста цен на энергоносители США разрешили поставки российской нефти и нефтепродуктов, если они были загружены на суда до 12 марта. Разрешение действует до 30 апреля. Такое же исключение из санкционного режима было сделано для иранской нефти, загруженной до 19 марта.

В ночь на 8 апреля США и Иран объявили о двухнедельном прекращении огня. Соглашение о перемирии, как подчеркивал президент США Дональд Трамп, предполагает открытие Ормузского пролива. По данным WSJ, Иран согласился пропускать через пролив по 10 судов в день, при том, что своей очереди на проход ждут около 400 танкеров.

Трамп поставил войну на паузу, чтобы попытаться объявить о победе. Но, похоже, перемирие оказалось слишком хрупким — и нас еще ждет эскалация Хватит ли у США и Израиля ресурсов, чтобы дожать Иран в войне на истощение?

