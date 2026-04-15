Внесудебный доступ к сведениям о мобильных устройствах россиян «значительно» упростил бы решение «задач оперативно-разыскной деятельности», заявил генпрокурор России Александр Гуцан, выступая в Совете Федерации.

По его словам, возможность «быстрой идентификации устройства» может стать решающим фактором для обнаружения преступников и раскрытия преступления (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»).

Однако работа правоохранительных органов не должна «создавать предпосылок для нарушения конституционных прав граждан», заявил генпрокурор. Он добавил, что идея о предоставлении силовикам доступа к центральной базе идентификаторов требует «тщательной проверки и проработки».

Александр Гуцан занял пост генпрокурора в сентябре 2025 года. Его предшественник Игорь Краснов, который был назначен генпрокурором в январе 2020 года, ушел на пост председателя Верховного суда России. Гуцан родился в Ленинградской области и закончил юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова. Там он был старостой группы, в которой учился бывший президент России Дмитрий Медведев.

Центральная база идентификаторов пользовательского оборудования, о которой сказал Гуцан — это база, предназначенная для привязки IMEI-номеров мобильных устройств к сим-картам их владельцев, которую хотят создать в России. «Коммерсант» писал, что Минцифры хочет с 2028 года разрешить работать только устройствам, зарегистрированным в этой базе.

