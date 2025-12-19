Минцифры планирует создать в 2026 году единую базу уникальных идентификационных номеров мобильных устройств (IMEI), привязанных к абонентским номерам, а с 2028 года — разрешить работать только устройствам, зарегистрированным в этой базе, пишет «Коммерсант».

О планах создать в 2026 году единую базу IMEI 17 декабря рассказал замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко. «В случае, если мы создадим эту базу и привяжем их к конкретным номерам, мы точно можем тогда идентифицировать, что сим-карта не находится в БПЛА, и тогда, будем надеяться, что, может быть, слегка отпустит этот режим блокировок», — сказал он.

По данным источника «Коммерсанта», требование о привязке IMEI к абонентскому номеру может вступить в силу уже в 2027 году, а с 2028 года в сетях будут работать только зарегистрированные в базе устройства. У устройств, которые не внесены в базу IMEI, не будет работать сим-карта, пишет газета.

Собеседник «Коммерсанта» на телеком-рынке пояснил, что конкретный IMEI будет вноситься в договор с абонентом, и после этого сим-карту нельзя будет вставить в другое устройство. Эксперты отмечают, что такое нововведение лишает смысла контрабандный ввоз телефонов, но если база IMEI окажется недоступна, это «может парализовать мобильную связь».

Минцифры рассматривает несколько механизмов регистрации в базе. Один из них предполагает взимание фиксированной платы для официально ввезенных устройств. Для тех устройств, которые ввезены по «серой» схеме, плата может составить определенный процент от стоимости устройства, уточнили в пресс-службе Минцифры. Вырученные средства планируется направить либо в федеральный бюджет, либо в резерв универсального обслуживания, из которого финансируется проект строительства базовых станций в малых населенных пунктах, говорят два источника «Коммерсанта».

