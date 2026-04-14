Журналиста Олега Ролдугина обвинили в «незаконном использовании персональных данных»

Обновление. «Новая газета» уточнила, что обвинение Олегу Ролдугину предъявили по пункту «в» части 3 статьи 272.1 УК РФ (незаконное использование и хранение персональных данных, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до шести лет.

Журналисту Олегу Ролдугину предъявлены обвинения. Как сообщает «Новая газета», обозревателем которой является Ролдугин, ему вменяют статью 272 часть 3 УК РФ — «Неправомерный доступ к компьютерной информации» в составе группы лиц.

Ролдугина задержали 9 апреля. В этот же день в редакции «Новой газеты» прошел обыск, длившийся более 13 часов. 10 апреля Тверской суд Москвы санкционировал арест журналиста.

На заседании по избранию меры пресечения Ролдугину упоминалось, что дело расследуют по статье УК о неправомерном доступе к компьютерной информации, но не уточнялось, что речь идет о «группе лиц».

«Русская служба Би-би-си» писала, что уголовное преследование Ролдугина могло быть инициировано из-за анонимного телеграм-канала «Больше, чем факт». В частности, в этом телеграм-канале с более чем 34 тысячами подписчиков есть посты о перелетах бизнес-джетов Дмитрия Медведева, Алексея Мордашова и Владимира Евтушенкова, о которых писал в своих статьях Ролдугин.

В редакцию «Новой газеты» в Москве (да, она все еще там работает) пришли с обысками. МВД отчиталось об уголовном деле о «незаконном использовании персональных данных» Задержан журналист-расследователь Олег Ролдугин

