«Русская служба Би-би-си»: журналиста Олега Ролдугина могут преследовать из-за телеграм-канала «Больше, чем факт»

Уголовное преследование обозревателя «Новой газеты» Олега Ролдугина, арестованного по делу о незаконном сборе персональных данных, могло быть инициировано из-за анонимного телеграм-канала «Больше, чем факт». Об этом пишет «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на знакомого Ролдугина и еще один осведомленный источник.

На телеграм-канал «Больше, чем факт» подписаны более 34 тысяч пользователей. Последний пост в нем опубликован 8 апреля — за день до обысков в «Новой газете» и задержания Олега Ролдугина.

Как отмечает «Би-би-си», в канале есть посты о перелетах бизнес-джетов Дмитрия Медведева, Алексея Мордашова и Владимира Евтушенкова, о которых писал в своих статьях Ролдугин.

Кроме того, в одном из постов, датированных 21 февраля, рассказывается, что «бывший водитель племянника Кадырова Руслан Алисултанов продает свой недостроенный пентхаус с террасой с видом на Кремль за 1,6 млрд рублей». В этот же день в «Новой газете» выходило расследование Ролдугина «Пенки общества» — в нем журналист рассказывал, как Алисултанов покупал пентхаус. Фотографии в телеграм-канале «Больше, чем факт» и в статье в «Новой газете» идентичные, добавляет «Би-би-си».

9 апреля в редакции «Новой газеты» в Москве прошел обыск, который продолжался 13 часов. В тот же день был задержан обозреватель издания Олег Ролдугин. 10 апреля Тверской суд Москвы арестовал журналиста по уголовному делу о незаконном использовании персональных данных (статья 272.1 УК).

В редакцию «Новой газеты» в Москве (да, она все еще там работает) пришли с обысками. МВД отчиталось об уголовном деле о «незаконном использовании персональных данных» Задержан журналист-расследователь Олег Ролдугин

