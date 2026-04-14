WSJ: Саудовская Аравия требует от США вернуться к переговорам с Ираном, опасаясь эскалации и закрытия Баб-эль-Мандебского пролива

Саудовская Аравия оказывает давление на США, требуя отказаться от блокады иранских портов и вернуться к переговорам с Тегераном, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, в Эр-Рияде опасаются, что морская блокада США может подтолкнуть Иран к эскалации и закрытию Баб-эль-Мандебского — еще одного ключевого маршрута экспорта нефти.

The Wall Street Journal отмечает, что Саудовская Аравия недавно смогла восстановить экспорт нефти до довоенного уровня, несмотря на блокировку Ормузского пролива, переправляя сырую нефть через пустыню в Красное море.

Один из протяженных береговых участков вблизи Баб-эль-Мандебского пролива контролируют йеменские хуситы — союзники Ирана, которые могут перекрыть этот маршрут.

По данным источников The Wall Street Journal в саудовском энергетическом секторе, Эр-Рияд получил от хуситов заверения, что суда королевства не будут атакованы. Однако Саудовская Аравия сообщила США, что ситуация остается нестабильной, и хуситы могут более активно вмешаться в конфликт, если Иран усилит давление. По словам арабских чиновников, хуситы также могут начать взимать плату с судов за проход через пролив.

Источники Reuters утверждают, что делегации США и Ирана могут вернуться в Исламабад для нового раунда переговоров уже в конце текущей недели.

Ормузский пролив, который до войны на Ближнем Востоке был одним из главных маршрутов экспорта нефти, перекрыт Ираном с конца февраля. Проходить по нему разрешено только судам «дружественных» Тегерану стран, а Корпус стражей исламской революции взимает плату за проход.

После переговоров США и Ирана в Исламабаде 11-12 апреля, закончившихся безрезультатно, Дональд Трамп объявил, что американские военные силы «начнут блокировать все без исключения суда, пытающиеся войти в Ормузский пролив или выйти из него». Позже Центральное командование США пояснило, что блокировать будут все суда, направляющиеся в иранские порты. Однако ограничивать движение судов, проходящих через Ормузский пролив в порты других стран и обратно, США не будут, заявили в командовании.

Что происходит с Ормузским проливом? Сначала Трамп хотел его открыть, а теперь начал блокаду. Погодите, разве Иран не занимался тем же самым? Что пишут западные СМИ и аналитики о ситуации с проливом

