Актеру Артуру Смольянинову заочно дали восемь лет колонии за «фейки» об армии. Прокуратура указывала, что он «поливает грязью страну и президента»

Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам колонии актера Артура Смольянинова, передает корреспондент «Медиазоны».

Смольянинова признали виновным по статье о «фейках» о российской армии. Поводом для дела стало интервью «Новой газете Европа», во время которого обсуждался обстрел Кривого Рога, произошедший 16 декабря 2022 года. Тогда после попадания ракеты в жилой дом погибли два человека.

Прокуратура просила дать Смольянинову девять лет и 10 месяцев колонии. В прениях гособвинительница сказала, что актер «поливает грязью страну и президента».

Смольянинов последовательно выступал с публичным осуждением вторжения войск РФ в Украину. Он покинул Россию в 2022 году.

Власти РФ ранее объявили Смольянинова «иностранным агентом», а также включили в список «террористов и экстремистов».

