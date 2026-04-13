Власти Украины отозвали рекомендации, в которых советовали гражданам не ездить в Венгрию

МИД Украины отозвал рекомендации гражданам страны, в которых советовал им воздержаться от поездок в Венгрию, сообщил глава ведомства Андрей Сибига.

По его словам, после завершения парламентских выборов в Венгрии «повышенные риски провокаций», из-за которых украинские власти советовали своим гражданам не ездить в Венгрию, «потеряли свою остроту».

«Рассчитываем, что и в политическом измерении, не только консульском, результаты выборов приведут к нормализации отношений. Украина готова работать над достижением такой цели», — добавил Сибига.

Выбор народа Венгрии, отметил украинский министр, «показал стремление наших соседей жить в мире, безопасности и процветании», а также в независимой стране, а не в «зоне влияния «Москвы». «Выбор венгров также ознаменовал поражение политики шантажа и антиукраинской пропаганды», — заявил глава МИД Украины.

Отношения Украины и Венгрии в последние месяцы стремительно ухудшались на уровне лидеров.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан обвинял Киев в намеренной блокировке транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что помощь Украине блокирует «один человек в ЕС», и он готов дать адрес этого человека украинским военным.

В начале марта в Будапеште задержали семерых сотрудников государственного украинского Ощадбанка из бригады инкассации, которые сопровождали автомобили, перевозившие валюту. Самих инкассаторов вскоре освободили, но деньги и золото Киеву так и не вернули. После этого МИД Украины посоветовал гражданам не ездить в Венгрию.

Парламентские выборы в Венгрии прошли 12 апреля. На них победила оппозиционная партия «Тиса» Петера Мадьяра.

«Это метод в российском стиле» Источники The Guardian в Украине заявили, что спецслужбы Венгрии «принудительно сделали укол» бывшему сотруднику СБУ во время задержания инкассаторов Ощадбанка

