Президент США Дональд Трамп удалили сгенерированное искусственным интеллектом изображение, на котором он был изображение в образе Иисуса Христа, обратило внимание издание The Guardian.

Речь идет о картинке, опубликованной 12 апреля. На изображении Трамп стоит над больничной койкой мужчины в окружении солдата, медсестры и молящейся женщины. Из ладоней Трампа, одну из которых он прикладывает ко лбу заболевшего, исходит свет.

Публикацию раскритиковали христиане, в том числе сторонники президента США. Ведущая Fox News и консервативный комментатор Райли Гейнс заявила, что «не может понять, зачем он это опубликовал». По ее мнению, Трампу пошло бы на пользу «немного смирения».

Автор консервативной Daily Wire Меган Башам назвала пост Трампа «возмутительным богохульством». Стив Дис, ведущий правого BlazeTV, прокомментировал публикацию словом «Нет».

Позже Трамп подтвердил, что сам опубликовал вызвавшую критику картинку. Но по его словам, он думал, что изображен не в образе Христа, а в образе врача Красного Креста. «Только фейковые новости могли выдумать именно такую интерпретацию [об образе Христа]. Я только что об этом услышал и сказал: „Как они вообще до этого додумались?“ Предполагалось, что это я в образе врача, который помогает людям выздоравливать», — сказал Трамп.

Пост Дональда Трампа появился через неделю после Пасхи, которую католики отмечали 5 апреля, и на утро Пасхи у православных.

Кроме того, публикация вышла на фоне конфликта Трампа с папой римским Львом XIV. 13 апреля президент назвал понтифика «слабым в борьбе с преступностью» и «ужасным во внешней политике». Лев XIV ответил, что не хочет вступать в дискуссию с Трампом и не боится администрации президента США.

Ранее папа римский в своих обращениях призывал к миру на Ближнем Востоке, а также к уважению прав и человеческого достоинства беженцев, мигрантов и заключенных.

После одного из таких обращений папского нунция (посла) в США вызывали в Пентагон. Там замминистра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби, как сообщалось, выразил возмущение и обиду по поводу каждого выпада против политики Трампа со стороны папы римского.

Администрация Трампа поссорилась с папой римским из-за того, что Лев XIV критикует политику США В ответ папского посла вызвали в Пентагон, прочли «лекцию» — и даже грозили «Авиньонским пленением»

