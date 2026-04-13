Папа римский Лев XIV заявил, что не хочет вступать в дискуссию с президентом США Дональдом Трампом, несмотря на критику с его стороны. Его слова приводит CNN.

«Я не боюсь администрации Трампа и не боюсь громко заявлять о послании Евангелия, ведь именно для этого я здесь, именно для этого и существует церковь. Мы не политики, мы не подходим к внешней политике с той же точки зрения, с какой, возможно, понимает ее он [Дональд Трамп]», — сказал папа римский журналистам на борту самолета, направляясь в Алжир.

Он добавил, что его слова не являются атакой на кого-либо.

«Я призываю всех людей искать пути для построения мостов к миру и примирению, искать способы избегать войны всегда, когда это возможно», — добавил папа римский.

Президент США в ночь на 13 апреля опубликовал большой пост, в котором назвал папу римского Льва XIV «слабым в борьбе с преступностью» и «ужасным во внешней политике». По мнению Дональда Трампа, Лев XIV стал папой римским «только потому, что он американец», и в католической церкви посчитали, что «это лучший способ взаимодействовать с президентом Трампом». «Я не хочу, чтобы папа римский считал нормальным, что для Ирана нормально иметь ядерное оружие. Я не хочу, чтобы папа римский считал ужасным атаку Америки на Венесуэлу — страну, которая отправляла огромное количество наркотиков в США. <…> И я не хочу, чтобы папа римский критиковал президента США за то, что я делаю то, для чего был избран», — заявлял Трамп.

