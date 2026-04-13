Трамп раскритиковал папу римского и опубликовал фото, изображающее себя в образе Иисуса Христа

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social раскритиковал папу римского Льва XIV, заявив, что он «слаб в борьбе с преступностью» и «ужасен во внешней политике».

«Я не хочу, чтобы папа римский считал нормальным, что для Ирана нормально иметь ядерное оружие. Я не хочу, чтобы папа римский считал ужасным атаку Америки на Венесуэлу — страну, которая отправляла огромное количество наркотиков в США. <…> И я не хочу, чтобы папа римский критиковал президента США за то, что я делаю то, для чего был избран», — заявил Трамп.

По его мнению, Лев XIV стал папой римским «только потому, что он американец», и в католической церкви посчитали, что «это лучший способ взаимодействовать с президентом Дональдом Трампом».

«Если бы я не был в Белом доме, Лев не был бы в Ватикане», — написал Трамп и добавил, что папа римский должен «руководствоваться здравым смыслом, перестать угождать радикальным левым и сосредоточиться на том, чтобы быть Великим Папой, а не Политиком».

Президент США также опубликовал изображение, на котором он представлен в образе Иисуса Христа. Из его ладоней на фото идет свет, одну из ладоней он прикладывает ко лбу лежащего на больничной койке мужчины. Вокруг Трамп на изображении стоят солдат, медсестра, молящаяся женщина и мужчина в кепке, которые смотрят на него.

В январе 2026 года папа римский Лев XIV выступил с традиционным обращением к дипломатическому корпусу в Ватикане, в котором, в частности, заявил, что «дипломатию, которая поощряет диалог и стремится к достижению консенсуса между всеми сторонами, вытесняет дипломатия, основанная на силе». Он также призвал уважать права и неотъемлемое человеческое достоинство беженцев, мигрантов и заключенных. Вскоре заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби пригласил в Пентагон кардинала Кристофа Пьера, папского нунция (посла) в США, и вместе с другими чиновниками министерства, по данным СМИ, «прочел лекцию» кардиналу, выражая возмущение и обиду по поводу каждого выпада против политики Трампа со стороны папы римского.

Говоря о войне на Ближнем Востоке, папа римский Лев XIV заявлял: «Я бы призвал граждан всех вовлеченных стран связаться с властями, политическими лидерами, конгрессменами — и сказать им, чтобы они работали во имя мира и всегда отвергали войну».

Администрация Трампа поссорилась с папой римским из-за того, что Лев XIV критикует политику США В ответ папского посла вызвали в Пентагон, прочли «лекцию» — и даже грозили «Авиньонским пленением»

