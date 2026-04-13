Бритни Спирс добровольно отправилась в реабилитационный центр. Несколько недель назад ее задержали за вождение в нетрезвом виде

Бритни Спирс находится в реабилитационном центре, куда она отправилась по своей воле. Об этом, пишет Billboard, сообщили представители певицы, не став уточнять, что стало причиной такого решения.

По версии TMZ, Спирс обратилась в реабилитационный центр в связи с зависимостью от алкоголя и наркотиков. Родные и близкие певицы, по данным издания, полностью поддержали ее решение. Программа, которую будет проходить певица, рассчитана на 30 дней. Однако, пишет TMZ, не исключено, что Спирс останется в реабилитационном центре дольше, либо наоборот покинет его раньше, как она уже неоднократно делала в прошлом.

Billboard напоминает, что в начале марта певицу задержала полиция в Калифорнии по подозрению в вождении автомобиля в нетрезвом виде. Певицу отпустили под залог.

Представители Спирс тогда заявили, что произошедшему «нет оправдания», но отметили, что певица «собирается предпринять должные меры», что может стать «первым шагом к долгожданным переменам, которые должны произойти в ее жизни».

Бритни Спирс — одна из самых популярных певиц начала XXI века, в мире продано более 150 миллионов ее записей. Последние несколько лет певица не выпускала новые записи и говорила, что, вероятно, больше никогда не вернется на сцену.

В 2023 году Спирс опубликовала мемуары под названием «Женщина во мне», в которых рассказала о пережитых травмах — и о том, как она вышла из-под многолетней опеки отца.

В конце 2025 года Спирс продала права на весь свой музыкальный каталог независимому музыкальному издательству Primary Wave. Сумма сделки составила около 200 миллионов долларов.

