Бритни Спирс продала права на всю свою музыку за 200 миллионов долларов

Бритни Спирс продала права на весь свой музыкальный каталог независимому музыкальному издательству Primary Wave, пишет «Би-би-си».

Сделка на сумму около 200 миллионов долларов была заключена 30 декабря.

Ранее издательство Primary Wave приобрело права на наследие рэпера Notorious B.I.G., а также певца Принса и певицы Уитни Хьюстон.

В Primary Wave не ответили на запрос «Би-би-си» о комментарии. Представители Спирс от комментариев отказались.

Спирс — одна из самых продаваемых исполнительниц: по всему миру продано более 150 миллионов ее записей, отмечает «Би-би-си». Ее каталог включает девять студийных альбомов, выпущенных с момента дебюта в 1999 году.

В 2023 году Спирс опубликовала мемуары под названием «Женщина во мне», в которых рассказала о пережитых ей травмах — и о том, как она вышла из-под многолетней опеки отца. В январе 2024 года певица заявила, что «никогда не вернется в музыкальную индустрию». Ее последней песней стала запись дуэта с Элтоном Джоном, выпущенная в 2022 году.

