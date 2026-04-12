В Венгрии проходят выборы в парламент

Выборы в парламент Венгрии начались в шесть утра по местному времени (7:00 мск), они продлятся до 19:00 (20:00 мск).

Избиратели голосуют за кандидата по одномандатному округу (так распределят 106 из 199 мест) и за партию, пишет «Русская служба Би-би-си».

В выборах участвуют пять партий, но главных соперников два — это «Фидес» премьер-министра Виктора Орбана и «Тиса» оппозиционера Петера Мадьяра.

По данным проекта Politico Poll of Pools, который собирает данные разных опросов, «Тиса» претендует на 50% голосов, а «Фидес» — на 39%. Чтобы пройти в парламент, политические партии должны преодолеть пятипроцентный барьер.

В Кремле, как стало известно «Медузе», допустили, что партия Орбана может потерпеть поражение на выборах.

12 апреля в Венгрии проходят парламентские выборы. Виктор Орбан — впервые за 16 лет — может проиграть Однако вряд ли курс страны изменится в ближайшие годы

12 апреля в Венгрии проходят парламентские выборы. Виктор Орбан — впервые за 16 лет — может проиграть Однако вряд ли курс страны изменится в ближайшие годы