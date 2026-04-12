На выборах в парламент Венгрии, по предварительным данным, лидирует оппозиционная партия «Тиса». Партия Орбана на втором месте

Национальный избирательный офис Венгрии опубликовал первые результаты голосования на выборах в парламент страны.

После обработки 6,56% данных лидирует партия «Тиса» оппозиционера Петера Мадьяра, которая может получить 110 мест в 199-местном парламенте.

Второе место у партии «Фидес» премьер-министра Виктора Орбана, у которой, по предварительной информации, 71 место.

Кроме того, на девять мест может претендовать крайне правое «Наше отечество».

При этом, после обработки 2,86% данных по голосованию за партии, лидирует «Федес» с 48%, следом идет «Тиса» с 43%.

Это предварительные результаты и в ходе подсчета данные могут измениться.

В Венгрии сложная система подсчета голосов на выборах. Большинство депутатов — 106 из 199 — избирают в одномандатных округах относительным большинством голосов. При этом еще 93 места распределяют между партиями, преодолевшими пятипроцентный избирательный барьер. При этом эти мандаты распределяются не пропорционально, а с учетом довольно сложной системы компенсационных голосов, пишет «Русская служба Би-би-си». Окончательный подсчет голосов, по закону, должен пройти не позже шестого дня после дня выборов, то есть до 18 апреля.

Читайте также

12 апреля в Венгрии прошли парламентские выборы. Виктор Орбан — впервые за 16 лет — может проиграть Однако вряд ли курс страны изменится в ближайшие годы

Читайте также

